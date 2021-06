El Gobierno de Japón decide eliminar el uso del fax en sus oficinas

Las máquinas de fax no son piezas de museo, aún se usan, y no en cualquier lugar, sino en una potencia tecnológica como Japón; y no en sitios remotos, sino en las oficinas del gobierno japonés. Ya no será así. El gobierno de Japón ha decidido abolir su empleo en ministerios y agencias el próximo 30 de junio. En los sitios donde todavía se usan serán sustituidas por los correos electrónicos. Todas los organismos gubernamentales han sido notificados al respecto.