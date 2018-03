El Gobierno insiste en que no reconoce a Kosovo y deja en el aire la asistencia de Rajoy a la cumbre de la UE en mayo

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistido este viernes en que España no reconoce a Kosovo como Estado independiente y ha dejado en el aire la asistencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a la cumbre que la Unión Europea celebrará el próximo 17 de mayo en Bulgaria, a la que está invitado el presidente de Kosovo, Hashim Thaçi."Todavía no sabemos quién va a acudir, no sabemos muy bien cómo se va a estructurar. Por tanto, estaremos a ver qué es lo que sucede", ha declarado en la rueda de prensa