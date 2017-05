El Gobierno impulsa mestizajes del cerdo ibérico que están acabando con el jamón de <<pata negra>>

Todo comenzó en 2001. Aquel año, el entonces ministro de Agricultura español, Miguel Arias Cañete (PP), dio luz a una normativa (R.D. 1083/2001), que se aprobó sin el dictamen preliminar del Consejo de Estado, y que abriría la puerta a conceder el término de “ibérico” a las diversas progenies híbridas de cerdo concebidas mediante el cruce reproductivo entre sementales de la raza norteamericana duroc y hembras de la autóctona raza ibérica - See more at: latribunadelpaisvasco.com/not/6524/el-gobierno-impulsa-mestizajes-del-