El gobierno se ha gastado 18 millones en cuatro meses en pagar las nóminas de asesores

En 2019 el Gobierno del PSOE empleó casi 50 millones en abonar este gasto. Al no haber Presupuestos oficiales, no existen datos de la previsión de asesores para este año ni de su crédito. Pero no hay duda de que crece exponencialmente ya que el nuevo Gobierno del PSOE y Podemos ha creado una estructura en las cúpulas ministeriales muy superior a la existente en el último año y en la historia, con una presidencia del Gobierno, cuatro vicepresidencias y 22 ministerios.