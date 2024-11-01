edición general
El Gobierno gasta un millón de euros en los pisos en los que ahora residen Puente y Redondo

El Gobierno gasta un millón de euros en la reforma de una planta de un inmueble de Patrimonio del Estado, en el que ahora viven el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Este edificio está ubicado en una de las mejores zonas de Madrid, y la reforma ha sido en el ático, que se divide en dos pisos de más de doscientos metros cuadrados cada uno.

TonyStark
Veo claramente la intenció del ABC....

Es parte del parque inmobiliario reservado para uso gubernamental, este tipo de propiedades forman parte del parque estatal desde hace décadas y se destinan a uso gubernamental, residencia oficial para ministros entre esos usos.

En cambio el chalet de la comunidad de Madrid que compraron por 4'3 millones se justificó como ampliación del parque nacional de la sierra de guadarrama, no como residencia oficial.

Por poner las cosas en perspectiva.

xavigo
#8 Pero podría serlo en el futuro.

Ayuso ministra… nah, minucias… a la Moncloa directamente.

Edit: mírate #6. Ahí tienes a la ida.

ChatGPT
Eso si que es ahorrar,’comparten piso?

Tensk
Y la derechusma diciendo que este gobierno no se preocupa por las soluciones habitacionales ¬¬

Suleiman
Menuda mierda de noticia... Tampoco se puede esperar mucho del Abc...

alcama
#5 Además no es Ayuso

Andreham
Qué ganas de que entren a vivir dos ministros del PP y ya no importe cuánto se han gastado en la reforma ni para cuántos años es.

aupaatu
Ministros de otras comunidades ,viviendo en Madrid en edificios patrimonio del Estado, que se reforman.
No se donde vamos a ir a parar.

Macadam #4 Macadam *
noticia solo para suscriptores

aunque he preferido votarla irrelevante

XtrMnIO
Joer los tabloides ya no saben ni qué inventarse...

alcama
CASTA

Borgiano
Parece que finalmente el gobierno se ha puesto las pilas con esto de solucionar los problemas de vivienda.

#3 ARdA *
Para acabar, dos de cada tres abortos de mujeres residentes en Castilla-La Mancha se realizan en la Comunidad de Madrid. Esta es la región que más abortos deriva a la capital, que solo en 2024 trasladó a más de 2000 mujeres que querían interrumpir su embarazo.

¿Os aparece eso como parte de la noticia?


