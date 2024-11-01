El Gobierno gasta un millón de euros en los pisos en los que ahora residen Puente y Redondo

El Gobierno gasta un millón de euros en la reforma de una planta de un inmueble de Patrimonio del Estado, en el que ahora viven el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Este edificio está ubicado en una de las mejores zonas de Madrid, y la reforma ha sido en el ático, que se divide en dos pisos de más de doscientos metros cuadrados cada uno.