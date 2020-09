El Gobierno gallego admite en sede parlamentaria desconocer en qué consiste exactamente la figura de un rastreador

"No le puedo dar una cifra si usted no me da la definición exacta de lo que entiende por un rastreador", responde Comesaña, Conselleiro de Sanidade, a la petición de número de rastreadores de la Xunta de Galicia Los rastreadores "no están en los cuadros de personal en ningún servicio de salud de España". Ha hecho referencia al personal de A.P., a los cuadros de medicina preventiva y a los de los servicios epidemiológicos para asegurar que le parecería "injusto" NO considerarlos también como miembros efectivos de la lista de rastreadores.