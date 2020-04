El Gobierno de EEUU pide a todos taparse la cara, pero Trump dice que él no lo hará

Los Centros de para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron sus recomendaciones, en las que ahora también instan a los ciudadanos a utilizar piezas de tela para cubrirse la cara cuando estén en público. “Los CDC están recomendado el uso de mascarillas no médicas para taparse la cara como una medida voluntaria adicional. Es voluntario, no hay que hacerlo. Es voluntario, no creo que yo vaya a hacerlo”, anunció el mandatario en rueda de prensa, aunque dijo que “puede que sea algo bueno”.