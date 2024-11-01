Gobierno de los EEUU:Alerta de Seguridad Venezuela: 10 de enero de 2026; Salir inmediatamente.(inglés)

La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo fluida. Estados Unidos Embajada en Bogotá, Colombia, advierte a ciudadanos estadounidenses que no viajen a Venezuela,. A medida que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país inmediatamente. Antes de partir, los ciudadanos estadounidenses deben tomar precauciones y estar atentos a su entorno. Hay informes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, estableciendo controles de carreteras y registrando...