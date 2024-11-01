edición general
El gobierno de EE.UU. negocia un swap por US$20.000 millones con Milei

Luego de la reunión bilateral entre el Donald Trump y Javier Milei en Naciones Unidas, en la que el presidente norteamericano brindó un fuerte respaldo político a la Argentina, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó este miércoles que negocia un swap por US$20.000 millones con el Banco Central y que está listo para comprar bonos argentinos en dólares.

Papeo #4 Papeo
#0 Voy a votar irrelevante, porque eres un meneante irrelevante y vas buscando mierdear. Ale, a pastar.
5 K 27
Findeton #5 Findeton
#4 Y por qué no votaste bulo al bulo que llegó a portada ayer sobre el mismo tema?
3 K -1
fareway #6 fareway
#5 La culpa la tiene el kirchnerismo, no te enfades con vulgares meneantes.
1 K 13
#7 Marisadoro *
Relacionada
La cláusula irrenunciable que le pide EEUU a Milei...
www.meneame.net/m/actualidad/dolar-clausula-irrenunciable-pide-ee-uu-m
1 K 24
Noeschachi #2 Noeschachi
De swaps con Beijing a swaps con Washington, un giro de 360 grados :troll:
1 K 22
Findeton #1 Findeton
Nota: esta "noticia" publicada ayer noche en portada era un bulo: www.meneame.net/story/milei-pide-30-000-millones-mas-trump-deuda-super
0 K 7
Findeton #3 Findeton
Nota: una de las condiciones sería desarmar el swap con China del anterior gobierno de 18.000 millones, así que más o menos se quedan igual.
0 K 7
#8 Setis
¿Qué es un libertario económico?

Alguien que trata de eliminar al estado, para después ir a pedir ayuda al estado cuando sus políticas libertarias fracasan.

"Estado malo... ¡ayúdanos por favor Estado! Pero eso sí, estado malo."
0 K 7
Findeton #9 Findeton
#8 Lo cierto es que con el kirchnerismo la tasa de cambio dólar/peso argentino era fijada por el BOE y ahora flota en el libre mercado. Con intervención del Banco Central... como también el BCE y la FED intervienen.
0 K 7

