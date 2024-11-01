El gobierno de EE.UU. negocia un swap por US$20.000 millones con Milei

Luego de la reunión bilateral entre el Donald Trump y Javier Milei en Naciones Unidas, en la que el presidente norteamericano brindó un fuerte respaldo político a la Argentina, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó este miércoles que negocia un swap por US$20.000 millones con el Banco Central y que está listo para comprar bonos argentinos en dólares.
La cláusula irrenunciable que le pide EEUU a Milei...
Alguien que trata de eliminar al estado, para después ir a pedir ayuda al estado cuando sus políticas libertarias fracasan.
"Estado malo... ¡ayúdanos por favor Estado! Pero eso sí, estado malo."