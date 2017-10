El Gobierno dice que no publica nombres y sueldos de sus asesores eventuales para protegerlos El Gobierno de Mariano Rajoy ha justificado la no publicación en el Portal de la Transparencia de los nombres, sueldos y curriculos de los asesores eventuales que tiene contratados en la necesidad de proteger los derechos de sus empleados. De esta forma ha respondido a una pregunta registrada en el Congreso por el diputado de En Comú Josep Vendrell, quien pedía saber las razones por las que el Ejecutivo no había hecho públicos aún