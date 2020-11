El Gobierno descarta los indultos a los presos del 'procés' antes de las elecciones catalanas

Los presos independentistas no serán indultados antes de las elecciones catalanas, que se celebrarán el 14 de febrero del próximo año. Fuentes del Gobierno descartan que la medida de gracia, cuya adopción o no corresponde al Consejo de Ministros, vaya a producirse antes de la cita electoral. No tanto por una decisión premeditada, según matizan estas mismas fuentes, sino porque su tramitación todavía está en una fase inicial. Calculan alrededor de cinco o seis meses más para poder llevar este debate al Consejo de Ministros.