El Gobierno concede 440 millones a Iberdrola y Doña Urraca Energy para tres proyectos de hidrógeno verde

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado 439,4 millones de € del mecanismo de subastas como servicio (AaaS) para financiar la producción de hidrógeno renovable de tres proyectos localizados en Andalucía y Castilla-La Mancha, promovidos por Iberdrola y Doña Urraca Energy, respectivamente. Según informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen, las iniciativas beneficiarias suman una potencia de electrolisis de 250 MW habían quedado fuera de las ayudas de Bruselas al superar el presupuesto comunitario habilitado.
| etiquetas: hidrógeno verde , subvenciones , iberdrola , doña urraca energy
es.wikipedia.org/wiki/Doña_Urraca_(historieta)
Ese es el resumen de todas las políticas energéticas de España y de la práctica totalidad de países europedos, con cualquier Gobierno, socioliberal o facha, del partido que sea, ahora, hace veinte años y dentro de treinta también.
Doña Urraca Energy... si es que se parten la polla en nuestra puta cara. Al gulag con todos ellos.