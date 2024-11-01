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El Gobierno concede 440 millones a Iberdrola y Doña Urraca Energy para tres proyectos de hidrógeno verde

El Gobierno concede 440 millones a Iberdrola y Doña Urraca Energy para tres proyectos de hidrógeno verde

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado 439,4 millones de € del mecanismo de subastas como servicio (AaaS) para financiar la producción de hidrógeno renovable de tres proyectos localizados en Andalucía y Castilla-La Mancha, promovidos por Iberdrola y Doña Urraca Energy, respectivamente. Según informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen, las iniciativas beneficiarias suman una potencia de electrolisis de 250 MW habían quedado fuera de las ayudas de Bruselas al superar el presupuesto comunitario habilitado.

| etiquetas: hidrógeno verde , subvenciones , iberdrola , doña urraca energy
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4 comentarios
2 0 0 K 32 Energias
millanin #2 millanin
Tiran el dinero al fuego y tiene más utilidad.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Ya sé que Urraca es un nombre de la alta nobleza y de la realeza leonesa y que el nombre de la empresa viene de ahí ... pero cuando leo Doña Urraca solo puedo pensar en esta ...

es.wikipedia.org/wiki/Doña_Urraca_(historieta)  media
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josde #3 josde
#1 Urraca también es un pajarraco ladrón.
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Supercinexin #4 Supercinexin
El Gobierno regala dinero a mafiosos y a chanchulleros para que supuestamente hagan lo que debería estar haciendo el Gobierno.

Ese es el resumen de todas las políticas energéticas de España y de la práctica totalidad de países europedos, con cualquier Gobierno, socioliberal o facha, del partido que sea, ahora, hace veinte años y dentro de treinta también.

Doña Urraca Energy... si es que se parten la polla en nuestra puta cara. Al gulag con todos ellos.
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