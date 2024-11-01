El Gobierno concede 440 millones a Iberdrola y Doña Urraca Energy para tres proyectos de hidrógeno verde

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado 439,4 millones de € del mecanismo de subastas como servicio (AaaS) para financiar la producción de hidrógeno renovable de tres proyectos localizados en Andalucía y Castilla-La Mancha, promovidos por Iberdrola y Doña Urraca Energy, respectivamente. Según informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen, las iniciativas beneficiarias suman una potencia de electrolisis de 250 MW habían quedado fuera de las ayudas de Bruselas al superar el presupuesto comunitario habilitado.