El Gobierno catalán ocultó al Parlament las citas del asesor de Puigdemont en Rusia

Josep Lluís Alay, responsable de la oficina del expresidente Puigdemont con un salario público de 105.000 euros, aseguró que "no está obligado a facilitar su agenda" porque "es un cargo eventual" y la ley no le exige hacer pública este tipo de información. Así consta en una respuesta firmada por Alay a una pregunta parlamentaria de Ciudadanos. Alay se entrevistó con funcionarios rusos y ex agentes de inteligencia.