El Gobierno británico recomienda a hospitales atacados "no pagar" un rescate

La ministra de Interior británica, Amber Rudd, informó hoy de que el Gobierno ha recomendado a los hospitales y centros de salud afectados por un ciberataque "no pagar" el rescate que exige el software malicioso para recuperar sus sistemas informáticos. "Nuestro consejo está claro, no pagar", declaró a la BBC la ministra conservadora, que recalcó que las instituciones sanitarias que custodian datos clínicos de pacientes deben de tener actualizados sus sistemas informáticos para "no caer en la trampa" de un ciberataque.