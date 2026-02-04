edición general
El Gobierno barajó construir una estatua LGTB desnuda de 183 metros en el Valle de los Caídos

El busto contaba con un brazalete arcoíris (símbolo LGTB) en su brazo izquierdo, con cinco mujeres tatuadas en su torso (Lola Flores, Emilia Pardo Bazán, Gertrudis Gómez, Rosalía de Castro y Elvira Lindo), y un pene al descubierto de varios metros de largo. (...) La propuesta fue admitida y publicada en la web del Ministerio, pero finalmente descartada por el Gobierno, que no la eligió como una de las diez finalistas, que recibieron cada una un premio de 60.500 euros.

etiquetas: estatua , lgtbi , franquismo
Goldstein #2 Goldstein
Ójala tuvieramos un gobierno como ese que se imaginan los fachas...
7 K 74
Ovlak #6 Ovlak
Para despistados: el gobierno lanzó un concurso para la resignificación de Cuelgamuros y, entre las propuestas que se presentaron, estaba la de esta estatua que ni siquiera fue elegida entre las 10 finalistas. De ahí, the ojete, titula que "el gobierno barajó". Luego que si los llamamos tabloide bulero...
4 K 61
pedrobotero #4 pedrobotero
Joder, después algún meneante y/o twitero de pacotilla quiere que se tomen en serio las noticias de theobjective.com...
2 K 38
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
TheObjetive a lo suyo.

Se abre un concurso, se aceptan los proyectos y solo uno sigue adelante.

Titular: El gobierno ultraizquierdista bolivariano filoetarra blablabla

Sin novedad en el frente.
0 K 20
manzitor #5 manzitor
Van de camino a que el nombre del medio termine en 'today'
0 K 11
thorpedo #3 thorpedo
Leyendo el titular como no le han puesto en tag #humor. Ains estos venezolanos como están #0
0 K 10
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
OJALÁ
0 K 10
#1 Barriales
BULO/SPAM.
@ovidio.
0 K 7

