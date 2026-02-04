El Gobierno barajó construir una estatua LGTB desnuda de 183 metros en el Valle de los Caídos

El busto contaba con un brazalete arcoíris (símbolo LGTB) en su brazo izquierdo, con cinco mujeres tatuadas en su torso (Lola Flores, Emilia Pardo Bazán, Gertrudis Gómez, Rosalía de Castro y Elvira Lindo), y un pene al descubierto de varios metros de largo. (...) La propuesta fue admitida y publicada en la web del Ministerio, pero finalmente descartada por el Gobierno, que no la eligió como una de las diez finalistas, que recibieron cada una un premio de 60.500 euros.