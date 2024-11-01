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El Gobierno de Ayuso asegura que lo que hizo la presidenta los tres días que pasó en México sin agenda fue "tratar de volver"

El Gobierno de Ayuso asegura que lo que hizo la presidenta los tres días que pasó en México sin agenda fue "tratar de volver"

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que los días que pasaron desde que Ayuso anunció que suspendía su viaje hasta que finalmente volvió, lo que la presidenta hizo fue "tratar de volver" después de lo que consideran un "boicot"

| etiquetas: ayuso , mexico , tequila , riviera maya , volver , ida , vuelta
7 1 1 K 89 politica
15 comentarios
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Comentarios destacados:    
Kantinero #2 Kantinero
Y lo ha conseguido,

Que putada !!!
6 K 81
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
¿Volver en si? ¿Volver a la cordura? ¿Volver a empezar? ¿Volver a tus brazos otra vez?
1 K 32
#4 Suleiman
Cualquiera que lo oiga parecerá que ha estado en Irán, o cualquier país en guerra... En serio, quién se puede tragar semejante mierda?
2 K 27
#7 konde1313
Es que al intentar sacar el billete de vuelta en país de origen ponía Méjico.
2 K 27
Andreham #3 Andreham
Da para peli.

O musical.

Que lo hagan en la piramide esa que estaba preparando el de los contratos de prácticas a extranjeros.
1 K 24
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso *
#3 que lo venda a Hollywood
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#6 concentrado
Se le está poniendo cara de Cifuentes con tanta excusa gilipollesca.
1 K 23
Cantro #11 Cantro
#6 a mí me recuerda más al sainete de Aguirre con las pantuflas
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#1 Barriales
Jajaja. Es que te tienes que reír.
1 K 17
Deviance #10 Deviance
Joooder, si es que con esta gente nunca se sabe. jajajaja... mare mía.
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#12 PerritaPiloto
Vamos a ver, que teniendo un vuelo en tres dias y pernoctaciones acordadas no hay prisa en volver antes ni nada que gestionar.

Mi padre volaba a San Salvador con escala en Miami el dia del 11M y desviarion su avion a Bahamas. Habia mucho mas qie gestionar y era el solo, no tenia ninguna organizacion detras. Estuvo alojado en hotel conco estrellas una semana hasta que le encontraron hueco para poder volar. La agencia de viaje se ocupó de todo.

Le recomendaron que no asistiera a la gala de…   » ver todo el comentario
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hormiga_cartonera #14 hormiga_cartonera *
Si, la tenían retenida en un chiringuito de la Riviera Maya. A ella y a Miguel Ángel Rodríguez.

Les forzaban a ingerir bebidas alcohólicas y no sé que otras putadas.

Bendito sea San Isidro Labrador que han podido escapar gracias a la inteligenca de la una y la sobriedad del otro.
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neiviMuubs #15 neiviMuubs
Impresionante trama sin duda  media
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#9 Comorr
Candidez extrema que sí que ayuso y lo hispano es muy muy malo
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menéame