El Gobierno de Ayuso asegura que lo que hizo la presidenta los tres días que pasó en México sin agenda fue "tratar de volver"

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que los días que pasaron desde que Ayuso anunció que suspendía su viaje hasta que finalmente volvió, lo que la presidenta hizo fue "tratar de volver" después de lo que consideran un "boicot"
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Que putada !!!
O musical.
Que lo hagan en la piramide esa que estaba preparando el de los contratos de prácticas a extranjeros.
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Mi padre volaba a San Salvador con escala en Miami el dia del 11M y desviarion su avion a Bahamas. Habia mucho mas qie gestionar y era el solo, no tenia ninguna organizacion detras. Estuvo alojado en hotel conco estrellas una semana hasta que le encontraron hueco para poder volar. La agencia de viaje se ocupó de todo.
Le recomendaron que no asistiera a la gala de… » ver todo el comentario
Les forzaban a ingerir bebidas alcohólicas y no sé que otras putadas.
Bendito sea San Isidro Labrador que han podido escapar gracias a la inteligenca de la una y la sobriedad del otro.