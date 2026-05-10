El Gobierno asume que no podrá ejecutar al 100% dos planes de Vivienda con fondos europeos que usó Montero para pagar pensiones

El Gobierno comunicó el pasado diciembre a la Comisión Europea que no podrá cumplir al 100% dos programas de vivienda social que coinciden con partidas usadas por el Ministerio de Hacienda para pagar pensiones por falta de Presupuestos. Así lo ha podido comprobar este diario a partir de documentos en poder del Tribunal de Cuentas y los acuerdos con Bruselas. Los programas con fondos europeos rebajados por no ser ya ejecutables totalmente son el «de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes»
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Hay que vivir en el mundo feliz.
Es lo que tiene perder toda credibilidad
El problema es que los votos transmuten al PP, porque entonces el dinero habría desaparecido igual pero sin pagar pensiones.