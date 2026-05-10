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El Gobierno asume que no podrá ejecutar al 100% dos planes de Vivienda con fondos europeos que usó Montero para pagar pensiones

El Gobierno comunicó el pasado diciembre a la Comisión Europea que no podrá cumplir al 100% dos programas de vivienda social que coinciden con partidas usadas por el Ministerio de Hacienda para pagar pensiones por falta de Presupuestos. Así lo ha podido comprobar este diario a partir de documentos en poder del Tribunal de Cuentas y los acuerdos con Bruselas. Los programas con fondos europeos rebajados por no ser ya ejecutables totalmente son el «de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes»

| etiquetas: gobierno , psoe , vivienda , fondos europeos , montero , pensiones
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10 comentarios
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taSanás #1 taSanás
Ya me la sé: #húndase
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Anfiarao #2 Anfiarao
#1 del mundo.es? Sin dudarlo, vamos.
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taSanás #3 taSanás
#2 por supuesto. Solo noticias de medios limpios, solo noticias buenas sobre los buenos.

Hay que vivir en el mundo feliz.
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Anfiarao #9 Anfiarao *
#3 manda la misma noticia de un medio que no tenga un laaaargo historial COMPROBADO de mentiras, manipulaciones, bulos y medias verdades, y te la voto.

Es lo que tiene perder toda credibilidad
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cfsr86 #5 cfsr86
#1 Si esto le pasa a feijo diría que es culpa de Perro Sánchez son dos formas de gestionar las cosas, con cuál te quedas?
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txillo #7 txillo
#1 visto de otra manera: a la derecha se la suda que no se apruebe la reducción de jornada, prórroga de los alquileres o que haya que hacer malabares para pagar las pensiones. Ellos solo quieren el poder para gobernar para los más ricos y llenarse sus bolsillos.
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taSanás #8 taSanás
#7 y sobre lo de no ejecutar el dinero que los regalan para vivienda, y usarlo para tapar el agujero de las pensiones, algún comentario?
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Andreham #4 Andreham *
Pues denuncia en el juzgado y que se pague en votos.

El problema es que los votos transmuten al PP, porque entonces el dinero habría desaparecido igual pero sin pagar pensiones.
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Lamantua #6 Lamantua
Gobernando sin presupuestos… El psoe es el otro partido con la jeta muy dura.
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Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
los presupuestos de 2022 son perfectamente válidos en el 2026.
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menéame