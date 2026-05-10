El Gobierno asume que no podrá ejecutar al 100% dos planes de Vivienda con fondos europeos que usó Montero para pagar pensiones

El Gobierno comunicó el pasado diciembre a la Comisión Europea que no podrá cumplir al 100% dos programas de vivienda social que coinciden con partidas usadas por el Ministerio de Hacienda para pagar pensiones por falta de Presupuestos. Así lo ha podido comprobar este diario a partir de documentos en poder del Tribunal de Cuentas y los acuerdos con Bruselas. Los programas con fondos europeos rebajados por no ser ya ejecutables totalmente son el «de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes»