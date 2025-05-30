edición general
3 meneos
4 clics

El Gobierno de Argentina modifica y simplifica las reglas de seguridad para productos de consumo

El Gobierno simplificó normas de seguridad de productos de consumo, eliminando trámites y reduciendo costos, mediante la Resolución 313/2025 publicada este miércoles. A partir de ahora se aceptarán certificaciones de seguridad de organismos reconocidos a nivel mundial y dejará de serobligatorio duplicar en el país controles ya realizados en el exterior. Desde el Gobierno remarcaron “la medida elimina más de 12 mil trámites burocráticos por año y reduce costos innecesarios, lo que impulsa una mayor oferta de productos y fomenta la competencia”.

| etiquetas: argentina , economia , milei
2 1 5 K -21 politica
25 comentarios
2 1 5 K -21 politica
Comentarios destacados:        
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 leo tests costosos en juguetes y se me viene a la mente los más de 10000 juguetes infantiles incautados y destruidos en Asturias por no ser aptos para niños
www.lavozdeasturias.es/amp/noticia/asturias/2025/05/30/principado-dest
8 K 105
Findeton #6 Findeton
#5 ¿¡Es que nadie va a pensar en los niños!?
0 K 10
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#5 La seguridad en los juguetes es crucial y puede salvar vidas. Los juguetes deben ser sometidos a pruebas rigurosas para asegurar que son seguros para los niños, evitando riesgos como asfixia, cortes, intoxicaciones y quemaduras.
Y se de lo que hablo, de niño, hace muchos años ya, me regalaron un Quimicefa. Aun no entiendo como sigo vivo.

La verdad es que el amigo Findeton, al defender este desproposito, solo demuestra que tiene las neuronas justas para pasar el dia sin manchar los pantalones (demasiado). Hay que ver como llega el fanatismo a degradar a la gente
4 K 50
ostiayajoder #8 ostiayajoder
#5 A mi me explota la cabeza que #4 te ponga ese texto convencido de que eso son cosas que esta bien que no se vigilen por que tal....

Juguetes... LOL

Esas cosas que los niños vana chupar, morder, maltratar... Joder....
6 K 73
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 el que sobreviva tendrá el sistema inmunitario reforzado
3 K 50
jonolulu #10 jonolulu
#8 Qué chorrada es eso de las pinturas con plomo, los BPA y los bisfenoles, hombre ya...
4 K 65
Findeton #11 Findeton
#8 No es que no se vigilen, simplemente no está duplicado y se usan estándares internacionales. España también confía en los estándares de la UE, por ejemplo.
0 K 10
#15 Barret_Garvey
#11 Los cuales la normativa española obliga a cumplir. Si lo eliminas de la normativa argentina las empresas argentinas solo lo tienen que cumplir en caso de exportación. Y ningún producto importado está obligado a cumplirlo.

Findeton se te están rompiendo las costuras del relato perfecto sobre la argentina libre...
0 K 7
Findeton #17 Findeton
#15 No, no va de eliminar toda la normativa argentina sino de simplificarla, aceptar sólo usar normativa internacional y evitar duplicidades.
0 K 10
#19 Barret_Garvey
#17 Vamos que si mañana EEUU determina en su normativa internacional que la leche puede llevar aluminio Argentina lo tendrá que aceptar. Ya que nadie en Argentina sabrá si eso es perjudicial o no para la salud. Y por supuesto nadie habrá realizado un estudio para saber si eso es cierto.

Que mejor que poner al zorro a cuidar de las gallinas. ¡¡¡Perfecto!!!
0 K 7
Findeton #20 Findeton
#19 Normativa internacional y de EEUU son cosas diferentes.
0 K 10
#23 Barret_Garvey
#20 No se de qué "normativa internacional" hablas. En cuanto a seguridad alimentaria Europa tiene la suya y EEUU la suya como tienen Suizos, Chinos, Rusos....

Claro que existen recomendaciones de la OMS y cosas así pero no existe una "normativa internacional".

¿Que se va a basar argentina en las certificaciones ISO?
0 K 7
#25 Pingocho *
#17 Ese es el problema. El término “normativa internacional” es muy amplio y poco específico, y a saber qué pueden hacer encajar en ese término a futuro.
0 K 10
millanin #16 millanin
#11 No todos los países tienen los mismos estándares que la UE.
0 K 8
#18 Barret_Garvey
#11 Por cierto vender como algo bueno un decreto que reduce la seguridad de producto a todos los niveles es rizar el rizo.

¿De verdad verías como algo bueno que pudiésemos importar carne americana hasta las trancas de hormonas? Porque a no ser que sigan respetando la normativa europea para la exportación de carne veo que europa pronto dejará de importarla.
1 K 25
Findeton #22 Findeton
#18 Tú dices que reduce la seguridad, yo digo que aumenta la seguridad y reduce la burocracia. Diferentes análisis.
0 K 10
#24 Barret_Garvey
#22 Eliminar controles aumenta la seguridad de la misma forma que eliminar los cinturones aumenta la seguridad de un coche.
0 K 7
#21 Pingocho
#11 España tiene voz y voto en la creación de esos estándares. Argentina ahora depende de los estándares y las regulaciones de terceros, y a saber en el futuro que terminarán colando como regulación válida.
0 K 10
millanin #14 millanin
#8 Proteger a los niños o al consumidor es de wokes.
2 K 46
raül_hernàndez_1 #1 raül_hernàndez_1
Segunda lectura: además de "eliminar burocracia", se abre el mercado a todos los productos alimentarios o las birrias yankis que, por ejemplo, en Europa ya hace años que no se pueden comercializar por ser más malos que un dolor de muelas o directamente dañinos para la salud.
7 K 90
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Ummmmm jugoso pollo clorado estadounidense
4 K 60
Findeton #4 Findeton
#3 "Elimina barreras como grabados en anteojos o tests costosos en juguetes y maderas"

¿Supongo que eso también te parece mal?
1 K 1
#13 Pingocho *
#4 Básicamente Argentina ha perdido su autonomía en la regulación de productos potencialmente peligrosos para la salud (incluyendo alimenticios). Esto deja al consumidor argentino con el culo al aire frente a estos productos y las empresas que lo comercializan. Claro que los libertarios dirán que ahora tienen la “libertad” de elegir si perjudicarse o no. Aún no entiendo cómo veis la pérdida de autonomía como algo bueno.
3 K 48
#12 Pivorexico *
Es con "controles" y la que tienen liada con el Fentanillo

Fentanilo contaminado: ya son 96 los muertos en todo el país

Las autoridades judiciales investigan la trazabilidad de nueve casos en Bahía Blanca, cuya procedencia es dudosa por lo que está en pleno análisis, motivo por el cual existe la posibilidad de que la cifra se reduzca

www.pagina12.com.ar/849297-fentanilo-contaminado-ya-son-96-los-muertos
0 K 12
#2 Klamp
Hombre pues a priori parece buena idea, a ver si la ejecución también es buena y no propicie la falsificación de sellos como el CE aquí
0 K 8

menéame