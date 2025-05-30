El Gobierno de Argentina modifica y simplifica las reglas de seguridad para productos de consumo

El Gobierno simplificó normas de seguridad de productos de consumo, eliminando trámites y reduciendo costos, mediante la Resolución 313/2025 publicada este miércoles. A partir de ahora se aceptarán certificaciones de seguridad de organismos reconocidos a nivel mundial y dejará de serobligatorio duplicar en el país controles ya realizados en el exterior. Desde el Gobierno remarcaron “la medida elimina más de 12 mil trámites burocráticos por año y reduce costos innecesarios, lo que impulsa una mayor oferta de productos y fomenta la competencia”.
| etiquetas: argentina , economia , milei
www.lavozdeasturias.es/amp/noticia/asturias/2025/05/30/principado-dest
Y se de lo que hablo, de niño, hace muchos años ya, me regalaron un Quimicefa. Aun no entiendo como sigo vivo.
La verdad es que el amigo Findeton, al defender este desproposito, solo demuestra que tiene las neuronas justas para pasar el dia sin manchar los pantalones (demasiado). Hay que ver como llega el fanatismo a degradar a la gente
Juguetes... LOL
Esas cosas que los niños vana chupar, morder, maltratar... Joder....
Findeton se te están rompiendo las costuras del relato perfecto sobre la argentina libre...
Que mejor que poner al zorro a cuidar de las gallinas. ¡¡¡Perfecto!!!
Claro que existen recomendaciones de la OMS y cosas así pero no existe una "normativa internacional".
¿Que se va a basar argentina en las certificaciones ISO?
¿De verdad verías como algo bueno que pudiésemos importar carne americana hasta las trancas de hormonas? Porque a no ser que sigan respetando la normativa europea para la exportación de carne veo que europa pronto dejará de importarla.
¿Supongo que eso también te parece mal?
Fentanilo contaminado: ya son 96 los muertos en todo el país
Las autoridades judiciales investigan la trazabilidad de nueve casos en Bahía Blanca, cuya procedencia es dudosa por lo que está en pleno análisis, motivo por el cual existe la posibilidad de que la cifra se reduzca
www.pagina12.com.ar/849297-fentanilo-contaminado-ya-son-96-los-muertos