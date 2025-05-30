El Gobierno de Argentina modifica y simplifica las reglas de seguridad para productos de consumo

El Gobierno simplificó normas de seguridad de productos de consumo, eliminando trámites y reduciendo costos, mediante la Resolución 313/2025 publicada este miércoles. A partir de ahora se aceptarán certificaciones de seguridad de organismos reconocidos a nivel mundial y dejará de serobligatorio duplicar en el país controles ya realizados en el exterior. Desde el Gobierno remarcaron “la medida elimina más de 12 mil trámites burocráticos por año y reduce costos innecesarios, lo que impulsa una mayor oferta de productos y fomenta la competencia”.