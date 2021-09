Gobierno andaluz recalca que el uso de mascarilla en clase debe respetarse y si hay impedimento, "certificarlo"

El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha confirmado que los padres de la menor de Granada que está faltando a clase desde el pasado viernes aún no han presentado un certificado médico que acredite los problemas respiratorios por los que se niegan a que use mascarilla y por tanto "no puede entrar en el colegio", incidiendo en que las normas diseñadas por las autoridades sanitarias frente a la covid-19 deben ser "respetadas" y si hay algún impedimento para ello se debe "demostrar".