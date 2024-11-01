El Gobierno andaluz congela la subida salarial a 77.000 empleados públicos para derivar el gasto a la crisis de los cribados

Los sindicatos, que acudieron el viernes para firmar un acuerdo negociado durante meses, barajan ahora movilizaciones ante la negativa de la Consejería de Justicia y Función Pública. La subida salarial costaba 200 millones y la Junta ha anunciado 100 millones extra para sanidad de partidas “no ejecutadas” del Presupuesto