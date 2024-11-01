El Gobierno andaluz congela la subida salarial a 77.000 empleados públicos para derivar el gasto a la crisis de los cribados

Los sindicatos, que acudieron el viernes para firmar un acuerdo negociado durante meses, barajan ahora movilizaciones ante la negativa de la Consejería de Justicia y Función Pública. La subida salarial costaba 200 millones y la Junta ha anunciado 100 millones extra para sanidad de partidas “no ejecutadas” del Presupuesto
| etiquetas: sanidad , cribados , andalucía , pp
Los empleados públicos van a pagar una negligencia de unos políticos, que además puede costar la vida a miles de mujeres.
Cuando votas a subnormales totalmente incapacitados para que te gobiernen, pasa esto.
Ya sabemos que se quieren cargar la sanidad publica para beneficiar a sus amigotes de la privada y sacar sobres y mas sobres, pero es que es tan descarado el tema que asusta un poco, la verdad.
Siempre he tenido la duda del porqué no un partido directamente dice que se opone a la función pública para darle un buen cambio, porque… » ver todo el comentario