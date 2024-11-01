edición general
El Gobierno andaluz congela la subida salarial a 77.000 empleados públicos para derivar el gasto a la crisis de los cribados

Los sindicatos, que acudieron el viernes para firmar un acuerdo negociado durante meses, barajan ahora movilizaciones ante la negativa de la Consejería de Justicia y Función Pública. La subida salarial costaba 200 millones y la Junta ha anunciado 100 millones extra para sanidad de partidas “no ejecutadas” del Presupuesto

Ze7eN
Empleados públicos andaluces que hayáis votado a esta mafia organizada, a disfrutar lo votado.
Los empleados públicos van a pagar una negligencia de unos políticos, que además puede costar la vida a miles de mujeres.

Cuando votas a subnormales totalmente incapacitados para que te gobiernen, pasa esto.
Antipalancas21
#1 Así aprenden, aunque no creo seguirán votando a esos grandes gestores.
smilo
Les congela el sueldo y luego no se gasta ese dinero en nuevas contrataciones para sanidad. La excusa perfecta para robar un poco más
hazardum
Quizá deberían hacer una consulta publica a los ciudadanos, para ver si dejan de subvencionar a los toros y demás zarandajas, porque quizá todos quieran que ese dinero vaya a la sanidad en vez de a otras cosas, sin tener que jorobar a los empleados públicos. Si la prioridad clara de la gente es que haya una sanidad fuerte, porque no hacen su trabajo y ya esta.

Ya sabemos que se quieren cargar la sanidad publica para beneficiar a sus amigotes de la privada y sacar sobres y mas sobres, pero es que es tan descarado el tema que asusta un poco, la verdad.
#4 encurtido
#3 En Andalucía es con Extremadura, donde más diferencias de condiciones laborales hay entre los empleados públicos y el resto. A tal nivel que se pueden perder amistades de toda la vida o a veces con gente no conocida ser conveniente no decirlo para no tener una retahíla de tópicos: cafés, nos masacran a impuestos para que viváis de vacaciones, vagos, etc.

Siempre he tenido la duda del porqué no un partido directamente dice que se opone a la función pública para darle un buen cambio, porque…   » ver todo el comentario
hazardum
#4 Entonces se comprende mejor esta medida, esta gente no da puntada sin hilo, e intentaran derivar culpas
