edición general
5 meneos
16 clics

El Gobierno afirma que España converge un 90% en renta per cápita con la zona euro

La convergencia de España con la zona euro en renta per cápita se encuentra ahora mismo entre el 89% y el 90%, según ha explicado este jueves el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía Carlos Cuerpo en su comparecencia en la Comisión Mixta de la UE en el Congreso. De acuerdo con datos de Eurostat, ha remarcado Cuerpo, esta convergencia con otras economías avanzadas es mayor, pues con Italia supera el 95% y con Francia es casi del 95%, "lo que nos sitúa a la altura de los años 2007 y 2008,

| etiquetas: economía , renta per cápita , españa
4 1 1 K 23 actualidad
8 comentarios
4 1 1 K 23 actualidad
Fisionboy #1 Fisionboy *
A ver si adivino, la renta per cápita esa es una media... a que sí?

Porque si de nosotros tres uno se come 3 bocadillos y otros dos ninguno... la media sale que hemos comido todos la mar de bien.
3 K 34
#3 colemur
#1 Bueno, si lo ves en perspectiva, en 2012 el palo a los trabajadores fue enorme y ahora estamos recuperando poder adquisitivo.
0 K 8
powernergia #5 powernergia
#1 Que original lo de los bocadillos, no lo había oído nunca, siempre con los pollos.
0 K 12
Fisionboy #6 Fisionboy
#5 Yo también... pero, quién cojones se come un pollo entero?
0 K 10
Format_C #7 Format_C
#1 y así se hacen muchas cuentas a nivel internacional
0 K 7
#8 Toponotomalasuerte
#1 mejor que en el 2013 con record de paro gracias a la reforma laboral de Mariano, está cualquiera.
0 K 9
rogerius #2 rogerius *
#0 Fallo mío. Te he votado duplicada pero no lo es. Te compenso en otra. Perdón, perdón. <:(
0 K 19
taSanás #4 taSanás *
Edit: confundí renta per capita con PIB Per capita  media
0 K 8

menéame