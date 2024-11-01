El Gobierno afirma que España converge un 90% en renta per cápita con la zona euro

La convergencia de España con la zona euro en renta per cápita se encuentra ahora mismo entre el 89% y el 90%, según ha explicado este jueves el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía Carlos Cuerpo en su comparecencia en la Comisión Mixta de la UE en el Congreso. De acuerdo con datos de Eurostat, ha remarcado Cuerpo, esta convergencia con otras economías avanzadas es mayor, pues con Italia supera el 95% y con Francia es casi del 95%, "lo que nos sitúa a la altura de los años 2007 y 2008,