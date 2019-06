El gobernador del Banco de España apuesta por aumentar la edad efectiva de jubilación

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha apostado este lunes por aumentar la edad efectiva de jubilación, ya que si se aprueban incrementos de la edad legal de jubilación, pero no se trasladan a la efectiva, no se está logrando "en absoluto" el objetivo pretendido. Para Hernández de Cos, "una de las posibilidades para afrontar el reto demográfico y las implicaciones que tiene para el sistema de pensiones sería seguir aumentando la edad de jubilación", pero no tanto la legal, como la efectiva.