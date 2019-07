Goat of Duty es el juego qué más a huevo nos pone el chiste de “es ideal para hacer el cabra”, pero lo cierto es que no podemos evitarlo. Cuando algo está hecho a medida para otro algo, pues es lo que hay. Y lo que sucede es que ya tenemos fecha de lanzamiento de Goat of Duty: el próximo 10 de julio llegará a Steam.