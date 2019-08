Gloria Santiago, la diputada 'viral' de Podemos: "Es un error minusvalorar esta forma de hacer política"

La vicepresidenta del Parlament balear se ha hecho famosa por sus vídeos virales: "La mayoría de personas no está para escuchar grandes discursos" La diputada autonómica ha sido objeto de comentarios machistas por su físico: desde "bonito escaparate" a "es demasiado guapa para ser podemita" "El rey no me dice lo que me pongo", asegura la jurista, quien asistió a la recepción real en la Almudaina con un lazo republicano