Glenn Close dice que The Wife tardó 14 años en rodarse por esta razón tan deprimente (ENG)

Se necesitaron 14 años para que la novela de Meg Wolitzer 2003 se adaptara a la pantalla grande, principalmente porque ninguna estrella de sexo masculino aceptaba una segunda facturación para una mujer. "Los actores - actores estrella - tienen grandes egos ... nadie quería estar en una película llamada The Wife". Elogiando a Pryce por aceptar participar en el papel, ella continuó: "Pero Jonathan Pryce lo permitió. Dijo: 'Lástima que no se llame The Husband'. Aquí estoy yo con todo este reconocimieno, y él no ha sacado nada de eso. Le adoro".