Gita Lenz: enigma y olvido

Debemos al azar la recuperación de la obra de esta enigmática artista, castigada por un doble olvido: el de la Historia y el de ella misma. Poco después de que una anciana solitaria y discapacitada de nombre Gita Lenz fuese trasladada a una residencia, su vecino, el fotógrafo y curador Gordon Stettinius, encontró unos negativos que ella había guardado (y olvidado) en cajas. Impresionado por la calidad del material, Stettinius decide restaurarlo y organizar una gran exposición retrospectiva en 2010, además de publicar un libro conmemorativo.
| etiquetas: fotografía , nueva york , macartismo