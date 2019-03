Girkin: En el Donbass no hay milicia, solo mercenarios [IN]

No hay milicia, solo mercenarios. Afirmó Igor “Strelkov” Girkin, antiguo jefe del autodenominada Republica Popular de Donetsk (DPR), en Roy TV. Los mercenarios no reciben dinero de la "República". No hay milicia. Ya no hay milicia desde la batalla de Debaltseve. Recientemente Girkin anunció su intención de subastar la medalla que recibió del gobierno ruso por participar en la ocupación de Crimea. La subasta empieza en 15.000$, dice que necesita el dinero para cubrir ciertos problemas financieros.