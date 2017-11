Giorgio Fidenato: el agricultor italiano que libra una batalla solitaria contra los antitransgénicos europeos

En una entrevista con la Alianza para la Ciencia de la Universidad de Cornell, Fidenato -usuario del maíz transgénico Bt- fue claro sobre cuánto le disgustaba antes tener que rociar con insecticidas su cosecha. “No me gustaba rociar porque cuando rociabas no podías entrar al campo durante dos días. También moría la vida silvestre, no podías ver ningún insecto, incluso las liebres eran imposibles de encontrar después del rociado”.