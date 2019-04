Ginebra pretende vetar el 5G por si fuese perjudicial para la salud

La noticia podría parecer falsa o hacer alusión a una organización de vecinos que vota de cara a aceptar o no la construcción de una torre 5G en su edificio, pero no: el gobierno del cantón de Ginebra realizó ayer miércoles 10 de abril una votación de urgencia de cara a pedir o no una moratoria. Spoiler: salió que sí. La moratoria votada en Ginebra insta al Consejo de Estado de Suiza a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) compruebe de manera independiente que las conexiones 5G no dañan a los humanos.