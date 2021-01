Una gijonesa indigna a la Policía tras llamar para que le limpiaran un banco antes de sentarse

Menos gracia, le provocó de todo al agente de Policía de Gijón al que le tocaría atender la llamada. Al otro lado del teléfono hablaba una mujer, desde la playa de San Lorenzo, solicitando ayuda después de que el banco en el que pretendía sentarse junto a su anciana madre acabara de ser utilizado justo antes. "Buenos días, me iba a sentar en un banco del Muro, se acaba de levantar gente y no hay nadie para desinfectarlo. Me dicen que llame a EMULSA (la Empresa Municipal de Limpieza), pero no me coge nadie, ¿qué puedo hacer?"