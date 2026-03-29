edición general
4 meneos
5 clics
Gijón mueve ficha en su futuro hospitalario: un paso adelante en Cabueñes, uno atrás de Quirón

Gijón mueve ficha en su futuro hospitalario: un paso adelante en Cabueñes, uno atrás de Quirón

La ampliación del hospital público se reactiva con el apoyo del Ayuntamiento de Foro, que carga contra el inversor privado de Nuevo Gijón

| etiquetas: gijón , pp , foro asturias , psoe , quiron.hospital público , hospital
3 1 0 K 53 actualidad
sin comentarios
3 1 0 K 53 actualidad

menéame