Gig economy versus economía de la explotación

Eran unos siete u ocho repartidores de Glovo, Deliveroo y Uber Eats, con sus motos o bicicletas, todos esperando fuera de los restaurantes, bajo la lluvia. Cuando llegan para recoger el pedido, no les dejan entrar porque no tienen ninguna zona dentro del restaurante diseñada para que puedan esperar. La imagen me pareció penosa, como auténticos perros mojados esperando fuera bajo la lluvia. Me pareció prácticamente una afrenta a la dignidad. Si además lo haces sin ningún tipo de contrato, como autónomo, sin asegurar, sin derecho a vacaciones...