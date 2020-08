Gestores educativos

Ayer, después de otro acto de mercadotecnia “de ese youtuber que todos los docentes conocen”, que ya me aburre soberanamente y, sinceramente, no veo ningún tipo de necesidad de hacerle casito, me puse a pensar en el rol de gestor educativo. Más que nada porque, después de dos años fuera del aula, trabajando en las tripas de mi administración (como peón de pico y pala), he podido entender que quizás no sea todo tan sencillo como se propone en Twitter o, simplemente, como algunos creen que deberían hacerse las cosas.