La gestión del Coronavirus dividirá el mundo del futuro: ya ocurre a día de hoy

¿Qué mensaje nos habrá tocado en España al levantar la tapa del yogur? Aquí no vale el “sigue buscando”, más que nada porque no lo hay en un futuro pandémico que no admite ningún tipo de “patada hacia adelante” de esas que tanto les privan a nuestros políticos. Inevitablemente, nuestro mundo se está ya dividiendo entre (relativos) ganadores y (grandes) perdedores; o más bien entre tremendamente afortunados con buenos gestores, y eternos sufridores.