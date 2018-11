“El fallo declara la inconstitucionalidad del artículo 562 del Código Civil y Comercial argentino, que establece que la maternidad está determinada por el parto. Pero eso sería validar una ficción porque para ser madre debe existir una voluntad procreacional, algo que no sucede en este caso en cuestión y en muchos otros similares. La persona gestante no tiene voluntad de ser madre, solamente tiene la voluntad de gestar en su cuerpo el hijo de su hermana, es decir, su sobrino. Gestar no necesariamente es ser madre”, explicó la magistrada.