Geoeconomía: el poder de la coerción

El poder es la capacidad de infligir pérdidas de bienestar a tus rivales y aliados mediante el recorte de su acceso a mercados e insumos críticos. EEUU puede imponer pérdidas del 5,8% del PIB a China y del 8,6% a la UE, mientras que su vulnerabilidad es mínima. Esta disparidad se explica por la estructura asimétrica del sistema económico global. EEUU domina los servicios financieros internacionales con cuotas que superan el 80%-90% en segmentos enteros del sistema. Pero pérdidas marginales de la cuota de poder americano pueden cambiarlo todo.

#1 Pitchford *
Habría que ver en el caso de la UE que parte del poder de coerción que ya hemos visto responde a su actual dominio geoeconómico y cuanto a su condición de garante de defensa, convencional y nuclear.
