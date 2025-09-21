Geoeconomía: el poder de la coerción

El poder es la capacidad de infligir pérdidas de bienestar a tus rivales y aliados mediante el recorte de su acceso a mercados e insumos críticos. EEUU puede imponer pérdidas del 5,8% del PIB a China y del 8,6% a la UE, mientras que su vulnerabilidad es mínima. Esta disparidad se explica por la estructura asimétrica del sistema económico global. EEUU domina los servicios financieros internacionales con cuotas que superan el 80%-90% en segmentos enteros del sistema. Pero pérdidas marginales de la cuota de poder americano pueden cambiarlo todo.