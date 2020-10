La gente quiere tener hospitales y también médicos, y todo a la vez no puede ser

Es un hito histórico. Las pirámides, el acueducto de Segovia y la Alhambra de Granada. Y ahora el hospital de las pandemias. No han contratado médicos para que trabajen en él, ¿pero quién debe preocuparse por esas nimiedades? Tampoco saben cuántas plantas pondrán en la recepción. La gente quiere saberlo todo y no puede ser.Todo gracias al llamado "hospital de las pandemias" –¿acaso a los demás hospitales no se les puede llamar así cuando han atendido a miles de enfermos de Covid-19 desde hace meses?