¿Por qué la gente piensa que las consultas sobre Redes Sociales son gratis?

¿Cobras cuando realizas un trabajo verdad? ¡Yo también! ¡Y responder preguntas como esas es parte de mi trabajo! Ya se ha agotado mi paciencia al ver que otras personas le restan valor a estos conocimientos que he adquirido con tanto esfuerzo durante los últimos años, sea por no tener en cuenta lo que me ha costado adquirirlos, por ignorancia o por simple cara dura. Si eres de los que trabajas de forma seria en estas profesiones, seguro que te identificarás conmigo al leer estas líneas