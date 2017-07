Gente que lucha contra la ley más severa del aborto del mundo (ENG)

La prohibición de El Salvador sobre el aborto es una de las más duras del mundo, pero por primera vez en 20 años, hay indicios de que la ley podría ser suavizada. En este país centroamericano, con una población de más de seis millones de habitantes, las mujeres salvadoreñas que abortan, o que simplemente tienen un aborto espontaneo, pueden enfrentarse hasta 50 años de prisión. Al menos 129 mujeres fueron procesadas bajo la estricta ley contra el aborto entre 2000 y 2011, según el grupo de presión Citizens for the Decriminalization of Abortion.