Génova se resiste a publicar los trabajos con que Casado aprobó cuatro asignaturas

Pablo Casado no dará a conocer el contenido de los cuatro trabajos con los que superó otras tantas asignaturas de su máster de Derecho Público por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Por mucho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya visto obligado a permitir la puesta a disposición pública de su ya famosa tesis sobre diplomacia económica, desde la sede nacional del PP arguyen que si una tesis no está sujeta a propiedad intelectual “es obligatorio publicitarla”, en cambio, “los trabajos de una asignatura no los publica nadie".