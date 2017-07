Génova cree que Cospedal debería haber "valorado el impacto brutal de sus palabras"

No es que el independentismo catalán necesite de estímulos para armar su discurso contra el resto de España, pero “hay comentarios que si bien aquí no tienen mayor trascendencia, no se pueden hacer sin valorar que el impacto de los mismos en Cataluña es brutal”. Así se manifiesta un alto dirigente de Génova respecto a las palabras de su jefa de filas y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pronunció el pasado martes sobre el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la integridad territorial y soberanía de España.