Genesis se reúne para salir de gira

Genesis volverá a salir de gira después de trece años, según anunciaron hoy miércoles Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks durante una entrevista radial. El grupo, que se completará con el guitarrista y bajista Daryl Stuermer y el baterista Nic Collins (hijo de Phil), hará diez fechas en el Reino Unido en los últimos meses de 2020. El tour, llamado The Last Domino? (¿El último dominó?), comenzará el 13 de noviembre en el 3Arena de Dublin. Peter Gabriel, vocalista original del grupo, no formará parte de la reunión.