General Ahmen al Asiri: "Queremos devolver la paz y la estabilidad al Yemen"  

- Durante los últimos tres años la coalición árabe para la que ha trabajado ha sido acusada de bombardear casas, tiendas, mercados… ¿por qué no se ha hecho nada para proteger a los civiles en esta guerra? Matar civiles y destruir sus propiedades está considerado como crimen de guerra. - Creo que no es verdad. Hay un equipo de investigación… - ¿No es verdad que la coalición árabe ha disparado contra casas y tiendas? - No, porque esa no es la intención. Nuestra intención es salvar a la población de que quede destruida