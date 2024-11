Generadores de radioisótopos de cobalto-60 para misiones espaciales

Los generadores y calefactores de radioisótopos (RTG y RHU por sus siglas en inglés) son fundamentales para la exploración del espacio. Sin ellos no habríamos podido viajar al Sistema Solar exterior o lanzar misiones espaciales que no dependan de la energía solar para generar electricidad. Aunque todos solemos asociar estos sistemas a las misiones a los planetas gigantes, como las Voyager 1 y 2, Cassini o New Horizons, estos sistemas se han usado en Marte o la Luna.