Generación Z: más ansiosos y deprimidos que los jóvenes de otras épocas  

A finales del siglo XX había dos monstruos para los jóvenes: la droga y los embarazos no deseados. El comienzo del XXI los ha reemplazado por otros fantasmas: el estrés, la depresión y la obsesión por el éxito académico. Asusta leerlo en un titular de The Economist: «La generación Z está estresada, deprimida y obsesionada con los exámenes». Dicho en inglés hasta suena a rap: Generation Z is stressed,Depressed And exam-obsessed ♫.