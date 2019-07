La gelidez del capitalismo  

La mentalidad capitalista entiende de competencia, no de cooperación. En la competencia tu felicidad y la felicidad del contrincante se oponen, son rivales: uno gana lo que el otro pierde y pierde lo que el otro gana, porque lo que es tuyo inevitablemente no es del otro y lo que es del otro inevitablemente no es tuyo. La exclusión es la norma. La posición a tomar es la defensa, porque el otro es el que establece nuestro límite y lo reduce: es un potencial enemigo. El robo es el mayor delito y cualquier individuo es potencialmente ladrón.