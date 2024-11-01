Gaza: A lo largo de la "linea amarilla" el genocidio continúa [en]

Desde que se declaró el ilusorio alto el fuego en Gaza, las vidas de los palestinos en la Franja han sido dictadas por una línea imaginaria trazada por el ejército israelí. Cruzar esta "Línea Amarilla", que indica el límite de la ocupación de Israel de áreas étnicamente limpiadas que abarcan más de la mitad de Gaza, constituye una sentencia de muerte, incluso para los niños que recogen leña para su padre en silla de ruedas. Sin embargo, no solo está mal demarcada; también se expande continuamente.