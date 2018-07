Una de las cosas que más le rompe el corazón a un cat lover es cuando su gato o gatos se escapan de la casa. Simplemente no comprende qué fue lo que le pasó. ¿Será que no era feliz? ¿será que no tuvo lo que necesitaba? En realidad la culpa no es de nadie, esa es la naturaleza del gato que conserva su instinto de aventura. Puede que en casa se aburra un poco y quiera salir a aventurarse, buscar pareja o amigos.