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"Gastarbeiter", los españoles que sufrieron la xenofobia y la "prioridad nacional" que ahora defienden PP y Vox

"Gastarbeiter", los españoles que sufrieron la xenofobia y la "prioridad nacional" que ahora defienden PP y Vox

“Sería de desear que algunos fueran más limpios y que pagaran puntualmente”. “Cuando viajan hacia el sur, desesperan a los aduaneros: transportan cargamentos enteros de electrodomésticos, bicicletas y ciclomotores”. “Motivo de descontento entre las plantillas locales son a menudo también los beneficios adicionales concedidos a los inmigrantes”. Son definiciones que recogen medios alemanes como Hamburger Echo o la revista Der Spiegel en reportajes de la década de 1960 sobre los españoles, griegos o italianos que fueron a trabajar a Alemania.

| etiquetas: gastarbeiter , españoles , xenofobia , pp , vox
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