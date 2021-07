Garzón llegó a bloquear en 2009 la cuenta de Fasana que escondía la fortuna, entre otros, del rey emérito

Así lo explica en una entrevista incluida en el libro 'No lo sé, no recuerdo, no me consta' del periodista Alfonso Pérez Medina El que fuera juez de la Audiencia Nacional y primer instructor del caso 'Gürtel', Baltasar Garzón, llegó a bloquear una cuenta del broker Arturo Fasana denominada 'Soleado' fruto de una comisión rogatoria en el marco de las pesquisas sobre la trama de Francisco Correa, cuenta en la que estaban incluidas otras personas, entre ellas el rey emérito.